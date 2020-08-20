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Як підтвердити
стаж для пенсії

Як підтвердити стаж для пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:18

Як підтвердити стаж для пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Українці мають можливість підтвердити свій страховий стаж через суд.

Дивися повний текст Як підтвердити стаж для пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:18

Никак не подтвердите
Даже если покажите оригиналы патентов с 1998 по 2012 год
Вас вошлют на***
Т.е в налоговую за справкой о том что вы работали пидприемцем и платили налоги.
А там вам засмеются в лицо и ответят что согласно приказу министра ВСЯ документация до 2012 Уничтоженна!
Не повторяйте моих ошибок
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axel_fadeev
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