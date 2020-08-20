Українці мають можливість підтвердити свій страховий стаж через суд.
Дивися повний текст Як підтвердити стаж для пенсії.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 22:18
Як підтвердити стаж для пенсії
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Дивися повний текст Як підтвердити стаж для пенсії.
Додано: Чет 27 сер, 2020 22:18
Никак не подтвердите
Даже если покажите оригиналы патентов с 1998 по 2012 год
Вас вошлют на***
Т.е в налоговую за справкой о том что вы работали пидприемцем и платили налоги.
А там вам засмеются в лицо и ответят что согласно приказу министра ВСЯ документация до 2012 Уничтоженна!
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