Серпень уже майже завершився, а низка регіональних газзбутів лише зараз оприлюднила ціни на газ.
Дивися повний текст Ціни на куб газу для населення в серпні коливалися від 2,67 грн до 4,7 грн.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:18
Ціни на куб газу для населення в серпні коливалися від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на куб газу для населення в серпні коливалися від 2,67 грн до 4,7 грн.
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:20
странно почему государственные органы не реагируют на факты грубого нарушения облгазами законодательства Украины и не отзывают у них лицензии на поставку газа населению...
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