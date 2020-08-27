В Україні подорожчала вартість "блакитного палива" для виробників теплової енергії.
Дивися повний текст В Україні на третину підскочила ціна газу для комунальних служб.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:23
В Україні на третину підскочила ціна газу для...
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Дивися повний текст В Україні на третину підскочила ціна газу для комунальних служб.
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