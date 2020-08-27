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В Україні на третину
підскочила ціна газу для...

В Україні на третину підскочила ціна газу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:23

В Україні на третину підскочила ціна газу для...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні подорожчала вартість "блакитного палива" для виробників теплової енергії.

Дивися повний текст В Україні на третину підскочила ціна газу для комунальних служб.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:23

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