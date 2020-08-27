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В Україні на третину
підскочила ціна газу для...

В Україні на третину підскочила ціна газу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:23

В Україні на третину підскочила ціна газу для...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні подорожчала вартість "блакитного палива" для виробників теплової енергії.

Дивися повний текст В Україні на третину підскочила ціна газу для комунальних служб.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:23

бардаг продолжается...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:39

Газ до 3 гривен закупают, а куб горячей воды продают по 100 грн. Дороже чем зимой . Осенью снова будут рассказывать, что газ дорожает и надо поднимать тарифы. Идеальная схема, на все случаи жизни
pobytt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:48

Re: В Україні на третину підскочила ціна газу для...

https://strana.ua/articles/analysis/286 ... zimoj.html
4-5 тысяч гривен за дом. Почему НАК резко взвинтил цены на газ для украинцев и сколько будем платить зимой

У нас рынок 1 августа, но монопольный как и было всегда.
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