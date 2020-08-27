В Україні подорожчала вартість "блакитного палива" для виробників теплової енергії.
Дивися повний текст В Україні на третину підскочила ціна газу для комунальних служб.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:23
В Україні на третину підскочила ціна газу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на третину підскочила ціна газу для комунальних служб.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:39
Газ до 3 гривен закупают, а куб горячей воды продают по 100 грн. Дороже чем зимой . Осенью снова будут рассказывать, что газ дорожает и надо поднимать тарифы. Идеальная схема, на все случаи жизни
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:48
Re: В Україні на третину підскочила ціна газу для...
4-5 тысяч гривен за дом. Почему НАК резко взвинтил цены на газ для украинцев и сколько будем платить зимой
У нас рынок с 1 августа, но монопольный, как и был всегда.
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