RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці стали вдвічі
менше бронювати авіаквитки

Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24

Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки

Пропонуємо до обговорення:
У липні показники придбання авіаквитків українцями скоротилися на 50% в порівнянні з тим же періодом минулого року. На даному етапі попит поступово зростає. Якщо порівнювати з березнем поточного року, то кількість бронювань досягло 95%.

Дивися повний текст Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24

интересно а во сколько раз меньше стали летать?...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4753
З нами з: 06.08.08
Подякував: 248 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tar-ru і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні за 10 років ціни у гривні на житло зросли вдвічі 1, 2
R2 » Вів 25 сер, 2020 20:41
16 713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 13:38
viva_vera
Чому українці в 60 років ризикують залишитися без пенсії... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 20 сер, 2020 17:15
61 3995
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 01:17
Replay
Які іномарки найчастіше купують українці
R2 » Пон 24 сер, 2020 17:06
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 17:06
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8743)
27.08.2020 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.