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Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24
Пропонуємо до обговорення:
У липні показники придбання авіаквитків українцями скоротилися на 50% в порівнянні з тим же періодом минулого року. На даному етапі попит поступово зростає. Якщо порівнювати з березнем поточного року, то кількість бронювань досягло 95%.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24
интересно а во сколько раз меньше стали летать?...
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