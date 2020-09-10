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Українці стали вдвічі
менше бронювати авіаквитки

Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24

Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки

Пропонуємо до обговорення:
У липні показники придбання авіаквитків українцями скоротилися на 50% в порівнянні з тим же періодом минулого року. На даному етапі попит поступово зростає. Якщо порівнювати з березнем поточного року, то кількість бронювань досягло 95%.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24

интересно а во сколько раз меньше стали летать?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:34

  Тракторист написав:интересно а во сколько раз меньше стали летать?...

Дык как летать-то? У меня жена не украинка с иностранным паспортом, сейчас для неё ковидная полоса препятствий. Так что пусть прикордонна служба сама через неё как коза прыгает. Полетим через год, два, N лет.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:48

  Dear_Sir написав:
  Тракторист написав:интересно а во сколько раз меньше стали летать?...

Дык как летать-то? У меня жена не украинка с иностранным паспортом, сейчас для неё ковидная полоса препятствий. Так что пусть прикордонна служба сама через неё как коза прыгает. Полетим через год, два, N лет.

Что мешало официально зарегистрировать брак? -- не говоря уже о ВНЖ, как минимум.
_hunter
 
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