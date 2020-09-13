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Українці стали вдвічі
менше бронювати авіаквитки

Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24

Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки

Пропонуємо до обговорення:
У липні показники придбання авіаквитків українцями скоротилися на 50% в порівнянні з тим же періодом минулого року. На даному етапі попит поступово зростає. Якщо порівнювати з березнем поточного року, то кількість бронювань досягло 95%.

Дивися повний текст Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:24

интересно а во сколько раз меньше стали летать?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 18:34

  Тракторист написав:интересно а во сколько раз меньше стали летать?...

Дык как летать-то? У меня жена не украинка с иностранным паспортом, сейчас для неё ковидная полоса препятствий. Так что пусть прикордонна служба сама через неё как коза прыгает. Полетим через год, два, N лет.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:48

  Dear_Sir написав:
  Тракторист написав:интересно а во сколько раз меньше стали летать?...

Дык как летать-то? У меня жена не украинка с иностранным паспортом, сейчас для неё ковидная полоса препятствий. Так что пусть прикордонна служба сама через неё как коза прыгает. Полетим через год, два, N лет.

Что мешало официально зарегистрировать брак? -- не говоря уже о ВНЖ, как минимум.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 05:55

  _hunter написав:
  Dear_Sir написав:
  Тракторист написав:интересно а во сколько раз меньше стали летать?...

Дык как летать-то? У меня жена не украинка с иностранным паспортом, сейчас для неё ковидная полоса препятствий. Так что пусть прикордонна служба сама через неё как коза прыгает. Полетим через год, два, N лет.

Что мешало официально зарегистрировать брак? -- не говоря уже о ВНЖ, как минимум.


Мешало наличие работы и семьи, которые не позволяли выделить месяц на походы по военкоматам, налоговым, ЖЭКам, МВД, паспортым столам и прочим казенным домам на другом континенте ради хз чего.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:01

  Dear_Sir написав:
  _hunter написав:
  Dear_Sir написав:Дык как летать-то? У меня жена не украинка с иностранным паспортом, сейчас для неё ковидная полоса препятствий. Так что пусть прикордонна служба сама через неё как коза прыгает. Полетим через год, два, N лет.

Что мешало официально зарегистрировать брак? -- не говоря уже о ВНЖ, как минимум.


Мешало наличие работы и семьи, которые не позволяли выделить месяц на походы по военкоматам, налоговым, ЖЭКам, МВД, паспортым столам и прочим казенным домам на другом континенте ради хз чего.

ну, ССЗБ -- что тут еще можно сказать. И даааа -- вот прямо так месяц. Без "отрыва от станка": утром часиков в 5 пришел -- ночью -- где-то в 1 -- ушел...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:12

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У липні показники придбання авіаквитків українцями скоротилися на 50% в порівнянні з тим же періодом минулого року. На даному етапі попит поступово зростає. Якщо порівнювати з березнем поточного року, то кількість бронювань досягло 95%.

Дивися повний текст Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки.

Смешно.
Пусть расскажут вначале сколько и как вернули денег за проплаченные билеты на отмененные рейс начиная марта.
Да и куда летать если нигде никого в мире сейчас не ждут кроме Турций-Египтов судорожно пытающихся спасти умершую туриндустрию
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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