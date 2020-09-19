Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 09:34

  Dear_Sir написав:
  _hunter написав:
  Dear_Sir написав:В общем-то нужно 2-3 месяца потому что нужно посетить:
МВД, налоговая, ЖЭК, Овир, ЗАГС, военкомат, нотариус.

ОК, это один день -- а остальные 60-90 -- что делать планируется? -- бухать?..

Ну а если серьезно -- сразу видно "сильное желание" и "глубину проработки вопроса"...
В случае заключения брака в стране гражданства или проживания иностранного гражданина - документ, подтверждающий факт регистрации брака должен быть надлежащим образом легализован, переведен на украинский язык и заверенный нотариально.

https://ogp.ua/ru/uslugi-dlya-inostrant ... anii-braka


Скажите, что мне даёт вот это всё "В случае заключения брака в стране гражданства или проживания иностранного гражданина - документ, подтверждающий факт регистрации брака должен быть надлежащим образом легализован, переведен на украинский язык и заверенный нотариально"? То что Украина будет считать мою жену моей женой? Да мне, как-то, вообще по барабану кем гос-во Украина её считает - хоть женой, хоть двоюродной сетрой, хоть Винни Пухом. Признание моей жены моей женой (гы) всё равно не даст ей права въезда в карантин.

Бинго!

Дает:
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... 020920-791

-- как я уже и говорил: сильное желание и глубину проработки вопроса прямо-таки за версту видно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 16:59

  _hunter написав:-- как я уже и говорил: сильное желание и глубину проработки вопроса прямо-таки за версту видно...


Легализация надлежащим образом...Вот именно надлежащим, а не подлежащим. Где же это надлежащее заведение в США где можно утвердить свидетельсво о браке надлежащим образом так чтобы чувак на паспортном котроле сказал "О, всё надледащим образом, проходите"? Не консульство ли это в NYC и Washington DC, а может это Walmart мясной отдел?

Тупая бюрократия. Поезки в Украину подождут. Вылечивайтесь, пейте чай с малиной. Может приедем через годик-другой.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 18:04

  Dear_Sir написав:
  _hunter написав:-- как я уже и говорил: сильное желание и глубину проработки вопроса прямо-таки за версту видно...


Легализация надлежащим образом...Вот именно надлежащим, а не подлежащим. Где же это надлежащее заведение в США где можно утвердить свидетельсво о браке надлежащим образом так чтобы чувак на паспортном котроле сказал "О, всё надледащим образом, проходите"? Не консульство ли это в NYC и Washington DC, а может это Walmart мясной отдел?

Тупая бюрократия. Поезки в Украину подождут. Вылечивайтесь, пейте чай с малиной. Может приедем через годик-другой.

Я понимаю, что задаю еще один абсолютно неожиданный вопрос, но всетаки: в миграционную службу дозвониться тоже не получилось?..

С нетерпением ждем приезда! -- каждый день делаем зарубку на стене...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 19:50

  Dear_Sir написав:Не консульство ли это в NYC и Washington DC

есть ещё в Сан-Франциско и Чикаго
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:47

  _hunter написав:
  Dear_Sir написав:
  _hunter написав:-- как я уже и говорил: сильное желание и глубину проработки вопроса прямо-таки за версту видно...


Легализация надлежащим образом...Вот именно надлежащим, а не подлежащим. Где же это надлежащее заведение в США где можно утвердить свидетельсво о браке надлежащим образом так чтобы чувак на паспортном котроле сказал "О, всё надледащим образом, проходите"? Не консульство ли это в NYC и Washington DC, а может это Walmart мясной отдел?

Тупая бюрократия. Поезки в Украину подождут. Вылечивайтесь, пейте чай с малиной. Может приедем через годик-другой.

Я понимаю, что задаю еще один абсолютно неожиданный вопрос, но всетаки: в миграционную службу дозвониться тоже не получилось?..

С нетерпением ждем приезда! -- каждый день делаем зарубку на стене...


Ну да, позвони, а потом на въездном кортроле мычать: "Я ж звонил ме бе". Не заморачивайтесь, нет желания тратить деньги и время на эти козлиные прыжки через украинские бюрократические барьеры. Я Covid переболел ешё в марте,вы как переболеете (ну или помрете - тут как карта ляжет) или вакцинируетесь и снимите эти заморочки, так и мы приедем.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:55

  Тракторист написав:
  Dear_Sir написав:Не консульство ли это в NYC и Washington DC

есть ещё в Сан-Франциско и Чикаго

Есть, да долго за ним лезть... не повезло тем, кто живет в Техасе, ха - что до одного что до другого тысячи миль.
Dear_Sir
 
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  #<12
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