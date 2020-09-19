Українці стали вдвічі менше бронювати авіаквитки

_hunter написав: Dear_Sir написав: В общем-то нужно 2-3 месяца потому что нужно посетить:

МВД, налоговая, ЖЭК, Овир, ЗАГС, военкомат, нотариус.

В общем-то нужно 2-3 месяца потому что нужно посетить:

ОК, это один день -- а остальные 60-90 -- что делать планируется? -- бухать?..



Ну а если серьезно -- сразу видно "сильное желание" и "глубину проработки вопроса"...

В случае заключения брака в стране гражданства или проживания иностранного гражданина - документ, подтверждающий факт регистрации брака должен быть надлежащим образом легализован, переведен на украинский язык и заверенный нотариально.

https://ogp.ua/ru/uslugi-dlya-inostrant ... anii-braka ОК, это один день -- а остальные 60-90 -- что делать планируется? -- бухать?..Ну а если серьезно -- сразу видно "сильное желание" и "глубину проработки вопроса"...

"В случае заключения брака в стране гражданства или проживания иностранного гражданина - документ, подтверждающий факт регистрации брака должен быть надлежащим образом легализован, переведен на украинский язык и заверенный нотариально"

Скажите, что мне даёт вот это всёДа мне, как-то, вообще по барабану кем гос-во Украина её считает - хоть женой, хоть двоюродной сетрой, хоть Винни Пухом.