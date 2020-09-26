RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Соцвиплати, аліменти та пенсії
планують розраховувати...

Соцвиплати, аліменти та пенсії планують розраховувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26

Соцвиплати, аліменти та пенсії планують розраховувати...

Пропонуємо до обговорення:
З 2021 року можуть ввести базову величину, від якої залежатимуть соціальні виплати, надбавки до пенсій тощо.

Дивися повний текст Соцвиплати, аліменти та пенсії планують розраховувати по-новому: як зміниться розмір виплат.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90468
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26

ГАДЫ. Выплаты увеличели и будут увеличивать всем, кроме малообеспеченных семей. А соцпомощ малоимущим сократили до минимума. Этим семьям и их детям придется голодать, а зимой замерзать в холодных домах. А депутаты и министры вопят, что они не могут прожить на 36 тысяч. Так пусть попробуют прожить на 3 тысячи в месте с ребенком.
obrubinskaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:48

Когда уже дойдет до руководителей этой страны, что пенсия 2000 грн. или около того - это геноцид пожилого населения. И самое интересное, что тем, у кого и так пенсии немаленькие, повышают на приличные суммы, а тем, у кого и так мизер, на мизер и повышают. Должно быть базовое содержание пенсионеров на данный момент минимум 5 тысяч грн. А повышенная пенсия в таком случае - 6-7 тысяч. А не разброс, что у одних 2 тысячи, а у других - 10-15.
lulushka1212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut, vitaliy_berdinskikh і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Надбавка до пенсії в грудні: стало відомо, хто отримає...
R2 » Нед 27 вер, 2020 18:44
7 1551
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 16:59
Ragnar
У яких випадках із пенсії можуть відраховувати 50% -...
R2 » Нед 27 вер, 2020 11:35
3 390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 вер, 2020 19:12
alex7gk
Українцям дозволять робити внески до своєї пенсії, -...
R2 » П'ят 25 вер, 2020 20:46
6 544
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 вер, 2020 23:03
telesystem444

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (136)
29.09.2020 08:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.