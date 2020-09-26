З 2021 року можуть ввести базову величину, від якої залежатимуть соціальні виплати, надбавки до пенсій тощо.
Дивися повний текст Соцвиплати, аліменти та пенсії планують розраховувати по-новому: як зміниться розмір виплат.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26
Соцвиплати, аліменти та пенсії планують розраховувати...
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Дивися повний текст Соцвиплати, аліменти та пенсії планують розраховувати по-новому: як зміниться розмір виплат.
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26
ГАДЫ. Выплаты увеличели и будут увеличивать всем, кроме малообеспеченных семей. А соцпомощ малоимущим сократили до минимума. Этим семьям и их детям придется голодать, а зимой замерзать в холодных домах. А депутаты и министры вопят, что они не могут прожить на 36 тысяч. Так пусть попробуют прожить на 3 тысячи в месте с ребенком.
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:48
Когда уже дойдет до руководителей этой страны, что пенсия 2000 грн. или около того - это геноцид пожилого населения. И самое интересное, что тем, у кого и так пенсии немаленькие, повышают на приличные суммы, а тем, у кого и так мизер, на мизер и повышают. Должно быть базовое содержание пенсионеров на данный момент минимум 5 тысяч грн. А повышенная пенсия в таком случае - 6-7 тысяч. А не разброс, что у одних 2 тысячи, а у других - 10-15.
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