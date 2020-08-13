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День фінансів, 25 серпня: 5 тис. від нардепів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 сер, 2020 02:49
Пропонуємо до обговорення:
Що дозволить сейф-сервіс від Нової пошти, чому поліція проти 3D знаків, і які правила будуть працювати в школах.
Дивися повний текст День фінансів, 25 серпня: 5 тис. від нардепів, «Сейф-сервіс» від Нової пошти, штрафи за 3D знаки від поліції
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