Що дозволить сейф-сервіс від Нової пошти, чому поліція проти 3D знаків, і які правила будуть працювати в школах.
Дивися повний текст День фінансів, 25 серпня: 5 тис. від нардепів, «Сейф-сервіс» від Нової пошти, штрафи за 3D знаки від поліції.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 02:49
День фінансів, 25 серпня: 5 тис. від нардепів,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів, 25 серпня: 5 тис. від нардепів, «Сейф-сервіс» від Нової пошти, штрафи за 3D знаки від поліції.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 02:49
Теперь можно как OLX доставкой пользоваться только без самого OLX. Хотя я и на OLX этой услугой наверное буду пользоваться. Узнал о ней через плагин браузерный olxer (там кнопка появилась для того чтобы продавцу быстро запрос посылать на сделку) хотя я плагин изначально ставил для уведомлений о входящих сообщениях и отслеживанием поисков.
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