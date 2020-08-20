Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування, її витіснять поновлювані джерела енергії.
Дивися повний текст Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування - експерт.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 03:09
Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування...
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Дивися повний текст Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування - експерт.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 03:12
Эксерды они такие эксперды... А все эти "возобновляемые источники" будут Божьим промыслом на свет появляться? Или "зеленая экономика" предусматривает отказ от нефтехимии? Может он где-то дневники Теслы раскопал с тайной безпроводной передачи этой самой "зеленой"? Ветряки эти самые, он из глины лепить будет и пеньковыми веревочками к колышкам привязывать, что б не завалились? Шнурочки липездрические чем изолировать собирается? Лаком канифольным или промокашкой обмотает?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 06:24
Вугільна галузь
До чого тут нафтохімія?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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