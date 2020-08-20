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Протягом 15-20 років вугільна
галузь припинить існування...

Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 03:09

Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування, її витіснять поновлювані джерела енергії.

Дивися повний текст Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 03:12

Эксерды они такие эксперды... А все эти "возобновляемые источники" будут Божьим промыслом на свет появляться? Или "зеленая экономика" предусматривает отказ от нефтехимии? Может он где-то дневники Теслы раскопал с тайной безпроводной передачи этой самой "зеленой"? Ветряки эти самые, он из глины лепить будет и пеньковыми веревочками к колышкам привязывать, что б не завалились? Шнурочки липездрические чем изолировать собирается? Лаком канифольным или промокашкой обмотает?
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 06:24

  Radon написав:Эксерды они такие эксперды... А все эти "возобновляемые источники" будут Божьим промыслом на свет появляться? Или "зеленая экономика" предусматривает отказ от нефтехимии? Может он где-то дневники Теслы раскопал с тайной безпроводной передачи этой самой "зеленой"? Ветряки эти самые, он из глины лепить будет и пеньковыми веревочками к колышкам привязывать, что б не завалились? Шнурочки липездрические чем изолировать собирается? Лаком канифольным или промокашкой обмотает?

Вугільна галузь
До чого тут нафтохімія?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:53

Лучше бы про перенаселение Земли волновались. Плодятся как кроли и при это про экологию думают. Чем меньше людей-паразитов на планете, тем лучше для планеты.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:14

  p_a_l написав:Лучше бы про перенаселение Земли волновались. Плодятся как кроли и при это про экологию думают. Чем меньше людей-паразитов на планете, тем лучше для планеты.

Українці якраз про це думають і не плодяться.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:07

В Украине?!?! Возобновляемые источники?!?! Походу я знаю о чем статья. Угольной прымышленности на украине толком и нет. Крупнейший металлургический комбинат сами жа раздолбали. Денег на газ нет... Посмотрите "безумный макс 3" Это единственная перспектива. Хохлам с таким руководством не выжить.
asup_of
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:51

Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування


Нам это не грозит, через 5-10 лет у нас АЭС окончательно закроют, их заменит угольная электрогенерация.

А через 15-20 лет будет в самом разгаре переход на освещение керосинками. :)
Амвросий
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