Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування, її витіснять поновлювані джерела енергії.
Дивися повний текст Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування - експерт.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 03:09
Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування...
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Дивися повний текст Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування - експерт.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 03:12
Эксерды они такие эксперды... А все эти "возобновляемые источники" будут Божьим промыслом на свет появляться? Или "зеленая экономика" предусматривает отказ от нефтехимии? Может он где-то дневники Теслы раскопал с тайной безпроводной передачи этой самой "зеленой"? Ветряки эти самые, он из глины лепить будет и пеньковыми веревочками к колышкам привязывать, что б не завалились? Шнурочки липездрические чем изолировать собирается? Лаком канифольным или промокашкой обмотает?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 06:24
Вугільна галузь
До чого тут нафтохімія?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:53
Лучше бы про перенаселение Земли волновались. Плодятся как кроли и при это про экологию думают. Чем меньше людей-паразитов на планете, тем лучше для планеты.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 09:14
Українці якраз про це думають і не плодяться.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:07
В Украине?!?! Возобновляемые источники?!?! Походу я знаю о чем статья. Угольной прымышленности на украине толком и нет. Крупнейший металлургический комбинат сами жа раздолбали. Денег на газ нет... Посмотрите "безумный макс 3" Это единственная перспектива. Хохлам с таким руководством не выжить.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:59
Опустите зелёным петухам цену до рыночной и выкупайте тогда, когда есть в этом потребность, и посмотрим на этих вытеснителей
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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