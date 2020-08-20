Протягом 15-20 років вугільна галузь припинить існування...

Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:59

Опустите зелёным петухам цену до рыночной и выкупайте тогда, когда есть в этом потребность, и посмотрим на этих вытеснителей

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)