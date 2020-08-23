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Polaroid представила кишеньковий
принтер без чорнила з...

Polaroid представила кишеньковий принтер без чорнила з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 08:11

Polaroid представила кишеньковий принтер без чорнила з...

Пропонуємо до обговорення:
*Як працює принтер*.

Дивися повний текст Polaroid представила кишеньковий принтер без чорнила з водостійкими фотографіями.
R2
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А скільки коштуватиме фотопапір?
philippedcnr
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