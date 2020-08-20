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МВС вирішило спростити процедуру
ввезення вживаних авто...

МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:29

МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ (МВС) трохи спростило процес ввезення вживаних автомобілів із США.

Дивися повний текст МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто із США.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:29

Хорошо, что МВД прислушалось к людям.
Любой автомобиль с повреждениями может быть поставлен на учёт только после ремонта и сертификации. В сертификацинной лаборатории проверяется соответствие автомобиля нормам по безопасности, тормозам, светотехнике и нормам выхлопа. Данные из сертификата потом заносят в тех. паспорт.
ДТП случаются и в Украине, машины ремонтируют и они ездят дальше долгие. Нет причин отказываться от авто с повреждениями, особенно если они минимальные и как правило, носят эстетический характер. Плюс это работа для мастерских по ремонту.
eduard_k
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