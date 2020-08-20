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МВС вирішило спростити процедуру
ввезення вживаних авто...

МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:29

МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ (МВС) трохи спростило процес ввезення вживаних автомобілів із США.

Дивися повний текст МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто із США.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:29

Хорошо, что МВД прислушалось к людям.
Любой автомобиль с повреждениями может быть поставлен на учёт только после ремонта и сертификации. В сертификацинной лаборатории проверяется соответствие автомобиля нормам по безопасности, тормозам, светотехнике и нормам выхлопа. Данные из сертификата потом заносят в тех. паспорт.
ДТП случаются и в Украине, машины ремонтируют и они ездят дальше долгие. Нет причин отказываться от авто с повреждениями, особенно если они минимальные и как правило, носят эстетический характер. Плюс это работа для мастерских по ремонту.
eduard_k
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:15

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

  eduard_k написав:что МВД прислушалось к людям.

Водителей автмобилей с красными поворотниками можно назвать людьми лишь частично - как представителей определенной категории из биологии.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:19

  vitaliy_berdinskikh написав:Водителей автмобилей с красными поворотниками можно назвать людьми лишь частично - как представителей определенной категории из биологии.

А что, сертификацию перед постановкой на учет тоже собираются отменить?
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:21

  alt402 написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Водителей автмобилей с красными поворотниками можно назвать людьми лишь частично - как представителей определенной категории из биологии.

А что, сертификацию перед постановкой на учет тоже собираются отменить?

А что, я что-то писал про сертификацию?
А что, ты не видишь американских машин на дорогах по их характерным задним фонарям? Вернее не чертыхаешься когда в очередной раз понимаешь что то не стоп, а поворотник который твоей про-европейский глаз напрочь отказывается ловить как сигнал поворота.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:48

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

Смотрю некоторых зависть берет, что другие могут себе позволить авто из Оймерики :) А на чем ездит пан vitaliy_berdinskikh? на таврии с невписанным газом и подмыкающими поворотом и стопом?
Виталя ты не разу не видел как на жигах, особенно 5 и 7 при торможении, включении поворота - горит\моргает ВСЯ фара? Или это норма? А как относится к тем, кто тонирует задние фонари? А? А к тем кто ксенон китайский в гараже пихает? А?
Почему ты сопли пускаешь только за американский автопром?
ЗЫ. У меня авто из Украинского автосалона если что.
dimo_0n
 
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