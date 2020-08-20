МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...

Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:09

dimo_0n написав: Смотрю некоторых зависть берет, что другие могут себе позволить авто из Оймерики Смотрю некоторых зависть берет, что другие могут себе позволить авто из Оймерики

dimo_0n написав: Виталя ты не разу не видел как на жигах, особенно 5 и 7 при торможении, включении поворота - горит\моргает ВСЯ фара? Или это норма? Виталя ты не разу не видел как на жигах, особенно 5 и 7 при торможении, включении поворота - горит\моргает ВСЯ фара? Или это норма?

dimo_0n написав: А к тем кто ксенон китайский в гараже пихает? А? А к тем кто ксенон китайский в гараже пихает? А?

Видел, Димон, видел. Я думаю что наездники этих кобыл точно так же оправдывают свой фонари заднего хода горящие в паре с габаритами тем что де "а ты видел что у американцев поворотники красные, ну и что ты хочешь от меня".Такие же (м)чудаки как те кто впердолил обратно красные поворотники в своё омерыканське авто. Вот вчерась вечером ездил так наверное каждое третье авто едет если не с полыхающим ксеноном то в светящими в отмосферу противотуманками которые по силе вполне конкурируют с поисковым прожектором. Но ведь и они могут сказать что "чего ты приколупался, вон в жигуле старом вообще не видно ни габаритов, ни стопов, а лампы в фары хозяин покупал в 2000 году".