МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...

Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:54

Виталя, твои сопли по форуму не стоят выеденного яйцаВот мне откровенно фиолетово на те поворотники красные от слова вообще. Ничего страшного в этом не вижу. А вот дымящий литовский автохлам - регулярно. Сегодня вот такой Опель заглох на перекрестке и пришлось помогать заробитчанину отталкать его в сторону, ибо пробку создал метров в 200. Пока толкали спросил его - нахрена ты взял это древнее, еле едущее говно? Он сказал - так круто же, когда авто свое. Я ему - ты работаешь на нем? Он -не, просто ж*** вожу, на речку езжу. Я ему говорю - так а ремонтировать как будешь? Говорит - не знаю, с кредитки наверное буду снимать...Вот так и живём. Одни ездят на автохламе времён СССР, другие на битках, третьи на б***. Я смотрю на все это и улыбаюсь. Времена тиктоков, ютубов и безмозглых молодых людей.... Айфон побеждает холодильник...