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МВС вирішило спростити процедуру
ввезення вживаних авто...

МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:54

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

Виталя, твои сопли по форуму не стоят выеденного яйца :)
Вот мне откровенно фиолетово на те поворотники красные от слова вообще. Ничего страшного в этом не вижу. А вот дымящий литовский автохлам - регулярно. Сегодня вот такой Опель заглох на перекрестке и пришлось помогать заробитчанину отталкать его в сторону, ибо пробку создал метров в 200. Пока толкали спросил его - нахрена ты взял это древнее, еле едущее говно? Он сказал - так круто же, когда авто свое. Я ему - ты работаешь на нем? Он -не, просто ж*** вожу, на речку езжу. Я ему говорю - так а ремонтировать как будешь? Говорит - не знаю, с кредитки наверное буду снимать...
Вот так и живём. Одни ездят на автохламе времён СССР, другие на битках, третьи на б***. Я смотрю на все это и улыбаюсь. Времена тиктоков, ютубов и безмозглых молодых людей.... Айфон побеждает холодильник...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:06

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

  dimo_0n написав:Виталя, твои сопли по форуму не стоят выеденного яйца

Мои? Ты прибежал с соплями защищать американцев и рассказываешь мне про мои? :mrgreen:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:35

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

Я лишь озвучил свое мнение - что мне до спины на красные повороты. А твои сопли про розовые лампочки :) не включай окуня :)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 22:50

  dimo_0n написав:Вот так и живём. Одни ездят на автохламе времён СССР, другие на битках, третьи на б***. Я смотрю на все это и улыбаюсь. Времена тиктоков, ютубов и безмозглых молодых людей.... Айфон побеждает холодильник...


Таких молодых людей никогда уже не заставить жить по закону, грустно.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 01:14

  vitaliy_berdinskikh написав:А что, ты не видишь американских машин на дорогах по их характерным задним фонарям? Вернее не чертыхаешься когда в очередной раз понимаешь что то не стоп, а поворотник который твоей про-европейский глаз напрочь отказывается ловить как сигнал поворота.

Не чертыхаюсь. Вижу красные поворотники регулярно. Всё там ясно и понятно. Есть ещё стоп сигнал посредине, он обязателен для всех автомобилей.
Красные поворотники соответствуют венской конвенции. Вся америка так ездит, ДТП у них намного меньше, чем в Украине. Иначе страховики уже давно пролобировали бы внедрение желтых поворотников.
Нет никакого европейского глаза, это смешно. Чаще ездите за рулем, подлечите зрение и не ищите проблему там, где её нет.
eduard_k
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