МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...

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Виталя, твои сопли по форуму не стоят выеденного яйца Вот мне откровенно фиолетово на те поворотники красные от слова вообще. Ничего страшного в этом не вижу. А вот дымящий литовский автохлам - регулярно. Сегодня вот такой Опель заглох на перекрестке и пришлось помогать заробитчанину отталкать его в сторону, ибо пробку создал метров в 200. Пока толкали спросил его - нахрена ты взял это древнее, еле едущее говно? Он сказал - так круто же, когда авто свое. Я ему - ты работаешь на нем? Он -не, просто ж*** вожу, на речку езжу. Я ему говорю - так а ремонтировать как будешь? Говорит - не знаю, с кредитки наверное буду снимать... Вот так и живём. Одни ездят на автохламе времён СССР, другие на битках, третьи на б***. Я смотрю на все это и улыбаюсь. Времена тиктоков, ютубов и безмозглых молодых людей.... Айфон побеждает холодильник...
dimo_0n написав:Вот так и живём. Одни ездят на автохламе времён СССР, другие на битках, третьи на б***. Я смотрю на все это и улыбаюсь. Времена тиктоков, ютубов и безмозглых молодых людей.... Айфон побеждает холодильник...
Таких молодых людей никогда уже не заставить жить по закону, грустно.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
vitaliy_berdinskikh написав:А что, ты не видишь американских машин на дорогах по их характерным задним фонарям? Вернее не чертыхаешься когда в очередной раз понимаешь что то не стоп, а поворотник который твоей про-европейский глаз напрочь отказывается ловить как сигнал поворота.
Не чертыхаюсь. Вижу красные поворотники регулярно. Всё там ясно и понятно. Есть ещё стоп сигнал посредине, он обязателен для всех автомобилей. Красные поворотники соответствуют венской конвенции. Вся америка так ездит, ДТП у них намного меньше, чем в Украине. Иначе страховики уже давно пролобировали бы внедрение желтых поворотников. Нет никакого европейского глаза, это смешно. Чаще ездите за рулем, подлечите зрение и не ищите проблему там, где её нет.