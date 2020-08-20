МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...

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Виталя, твои сопли по форуму не стоят выеденного яйца Вот мне откровенно фиолетово на те поворотники красные от слова вообще. Ничего страшного в этом не вижу. А вот дымящий литовский автохлам - регулярно. Сегодня вот такой Опель заглох на перекрестке и пришлось помогать заробитчанину отталкать его в сторону, ибо пробку создал метров в 200. Пока толкали спросил его - нахрена ты взял это древнее, еле едущее говно? Он сказал - так круто же, когда авто свое. Я ему - ты работаешь на нем? Он -не, просто ж*** вожу, на речку езжу. Я ему говорю - так а ремонтировать как будешь? Говорит - не знаю, с кредитки наверное буду снимать... Вот так и живём. Одни ездят на автохламе времён СССР, другие на битках, третьи на б***. Я смотрю на все это и улыбаюсь. Времена тиктоков, ютубов и безмозглых молодых людей.... Айфон побеждает холодильник...
dimo_0n написав:Вот так и живём. Одни ездят на автохламе времён СССР, другие на битках, третьи на б***. Я смотрю на все это и улыбаюсь. Времена тиктоков, ютубов и безмозглых молодых людей.... Айфон побеждает холодильник...
Таких молодых людей никогда уже не заставить жить по закону, грустно.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
vitaliy_berdinskikh написав:А что, ты не видишь американских машин на дорогах по их характерным задним фонарям? Вернее не чертыхаешься когда в очередной раз понимаешь что то не стоп, а поворотник который твоей про-европейский глаз напрочь отказывается ловить как сигнал поворота.
Не чертыхаюсь. Вижу красные поворотники регулярно. Всё там ясно и понятно. Есть ещё стоп сигнал посредине, он обязателен для всех автомобилей. Красные поворотники соответствуют венской конвенции. Вся америка так ездит, ДТП у них намного меньше, чем в Украине. Иначе страховики уже давно пролобировали бы внедрение желтых поворотников. Нет никакого европейского глаза, это смешно. Чаще ездите за рулем, подлечите зрение и не ищите проблему там, где её нет.
eduard_k написав:Есть ещё стоп сигнал посредине, он обязателен для всех автомобилей.
Нет, не обязателен: "31. Каждый автомобиль, кроме двухколесных мотоциклов с коляской или без нее, скорость которого по ровной дороге может превышать 25 км (15 миль) в час, должен иметь сзади по крайней мере два красных стоп-сигнала, светосила которых явно превосходит светосилу задних габаритных фонарей. Это же положение относится к каждому прицепу, находящемуся в конце состава транспортных средств."
Хотя это и не имеет отношения к затронутой теме, тем не менее демонстрирует твоё невежество.
Не соответствуют: "39. Каждый автомобиль, за исключением велосипедов с подвесным двигателем, и каждый прицеп должны иметь неподвижные фонари указателей поворота с мигающими огнями автожелтого света, расположенные попарно на транспортном средстве и видимые в дневное и ночное время для участников дорожного движения, которые учитывают движение данного транспортного средства."
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eduard_k написав:Не чертыхаюсь. Вижу красные поворотники регулярно. Всё там ясно и понятно. ... Нет никакого европейского глаза, это смешно. Чаще ездите за рулем, подлечите зрение и не ищите проблему там, где её нет.
А особенно "нет проблемы", когда едешь плотно в крайнем левом ряду, видишь, что перед перекрёстком, например, у автомобиля, который на 3-4 авто впереди тебя начинает моргать левый красный фонарь и ты думаешь - "водитель на стоп нажал несколько раз", а потом оказывается, что это поворот и этот водятел тупо стал и пропускает встречку чтобы повернуть. И за ним 5-6 машин уже просто стоят, потому как справа поток начал уже двигаться и в него хрен впрыгнешь. Не знакомо ? Никогда на дороге так не попадал ? Аналогичных ситуаций могу вспомнить кучу. Потому не надо говорить чушь - красные поворотники реально напрягают на дороге.
dimo_0n написав:Вот так и живём. Одни ездят на автохламе времён СССР, другие на битках, третьи на б***. Я смотрю на все это и улыбаюсь. Времена тиктоков, ютубов и безмозглых молодых людей.... Айфон побеждает холодильник...
Таких молодых людей никогда уже не заставить жить по закону, грустно.
Ой, прям проблема. Лечится за месяц-два. Была бы воля. Конские штрафы в помощь. Два зайца- казна наполняется и на дорогах порядок. Одни камеры ввели и уже часто вижу машины, которые выше 60 не едут даже в крайнем левом. Раньше в тех же местах это было из ряда фантастики.Народ быстро обучаем, если есть наказание. Я водитель и я за поднятие штрафов в разы. За полосу общественного- 3000 грн, невключение поворотников при перестроении и повороте- 1500 грн. Ксенон, хуже дальнего-5000 грн. Хотя бы эти три и сразу дороги преобразятся, дтп количество упадет в разы, транспорт общественный/скорая/пожарная будут ходить исправно в любую пробку и т.д.
vitaliy_berdinskikh написав:А что, ты не видишь американских машин на дорогах по их характерным задним фонарям? Вернее не чертыхаешься когда в очередной раз понимаешь что то не стоп, а поворотник который твоей про-европейский глаз напрочь отказывается ловить как сигнал поворота.
Не чертыхаюсь. Вижу красные поворотники регулярно. Всё там ясно и понятно. Есть ещё стоп сигнал посредине, он обязателен для всех автомобилей. Красные поворотники соответствуют венской конвенции. Вся америка так ездит, ДТП у них намного меньше, чем в Украине. Иначе страховики уже давно пролобировали бы внедрение желтых поворотников. Нет никакого европейского глаза, это смешно. Чаще ездите за рулем, подлечите зрение и не ищите проблему там, где её нет.
Плюсую. Вообще только сейчас прочитал про красные поворотники здесь. На дороге даже внимание никогда не обращал на это. Все ясно и понятно. Хоть жёлтый, хоть красный- как его со стопом путать ума не приложу.
eduard_k написав:Не чертыхаюсь. Вижу красные поворотники регулярно. Всё там ясно и понятно. ... Нет никакого европейского глаза, это смешно. Чаще ездите за рулем, подлечите зрение и не ищите проблему там, где её нет.
А особенно "нет проблемы", когда едешь плотно в крайнем левом ряду, видишь, что перед перекрёстком, например, у автомобиля, который на 3-4 авто впереди тебя начинает моргать левый красный фонарь и ты думаешь - "водитель на стоп нажал несколько раз", а потом оказывается, что это поворот и этот водятел тупо стал и пропускает встречку чтобы повернуть. И за ним 5-6 машин уже просто стоят, потому как справа поток начал уже двигаться и в него хрен впрыгнешь. Не знакомо ? Никогда на дороге так не попадал ? Аналогичных ситуаций могу вспомнить кучу. Потому не надо говорить чушь - красные поворотники реально напрягают на дороге.
Водятел в данном случае вы, так как не просчитываете дорожную ситуацию. Если вам прямо, кто ж едет в крайнем левом до самого перекрестка да ещё в плотном потоке?! Ясно ведь, что кто-то впереди пойдет налево с большой вероятностью. Ещё на прошлом- позапрошлом перекрестке нужно перестроится во второй ряд или вообще в нем все время ехать. Это с опытом приходит.