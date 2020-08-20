Наверное тот кому не направо.
А если не дай бог в правом ещё и "картонная стрелка" то каждый второй водитель (водятел) посчитает обязательным побибикать чтобы стоящий впереди убрался с его пути и дал возможность повернуть.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 12:26
Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.
Наверное тот кому не направо.
А если не дай бог в правом ещё и "картонная стрелка" то каждый второй водитель (водятел) посчитает обязательным побибикать чтобы стоящий впереди убрался с его пути и дал возможность повернуть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 29 сер, 2020 12:31
Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.
С опытом приходит понимание того что где в какой ряд становится зависит от трафика на конкретном перекрестке: где-то в правый потому что в левом длинная очередь на поворот, где-то в левый потому что поворачивающие направо упрутся в пешеходов и будут стоять.
А в остальных ситуациях в зависимости от того стоит ли кто с включенным желтым поворотником или в зависимости от того где больше скопилось машин и иногда, но не всегда, какие именно машины уже стоят впереди.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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