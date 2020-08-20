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МВС вирішило спростити процедуру
ввезення вживаних авто...

МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...
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  #<123
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:26

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

  SMOKE написав:Если вам прямо, кто ж едет в крайнем левом до самого перекрестка?!
Наверное тот кому не направо.

А если не дай бог в правом ещё и "картонная стрелка" то каждый второй водитель (водятел) посчитает обязательным побибикать чтобы стоящий впереди убрался с его пути и дал возможность повернуть.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:31

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

  SMOKE написав:Это с опытом приходит.

С опытом приходит понимание того что где в какой ряд становится зависит от трафика на конкретном перекрестке: где-то в правый потому что в левом длинная очередь на поворот, где-то в левый потому что поворачивающие направо упрутся в пешеходов и будут стоять.

А в остальных ситуациях в зависимости от того стоит ли кто с включенным желтым поворотником или в зависимости от того где больше скопилось машин и иногда, но не всегда, какие именно машины уже стоят впереди.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  SMOKE написав:Если вам прямо, кто ж едет в крайнем левом до самого перекрестка?!
Наверное тот кому не направо.

А если не дай бог в правом ещё и "картонная стрелка" то каждый второй водитель (водятел) посчитает обязательным побибикать чтобы стоящий впереди убрался с его пути и дал возможность повернуть.

Таким бибикалов я вообще просто стою и игнорю и нарочито медленно еду на зеленый потом. Ну затянутые люди и правил не знают. Бывает)
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 17:21

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

  vitaliy_berdinskikh написав:Наверное тот кому не направо.

Поедьте в Киев из своего Кучугура. Месяцок покатаетесь и вернетесь в свое село на лайте :)
А лучше в Донецк. Там вы забудите про красные повороты. Там их вовсе не включают )))
Не обессудьте, но красные повороты - это уже не к чему больше придраться. Попридирайтесь к тем, кто катализаторы повырезал и окружающую среду засирают своим дымом :) Еще можно к соседу пристебаться, чтоб тот газон подстриг, а то не эстетично выглядит)))
А вообще, Виталя, сядь и почитай
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1185699-04#Text
И харе натягивать сову на глобус.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 17:56

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

  SMOKE написав:Таким бибикалов я вообще просто стою и игнорю и нарочито медленно еду на зеленый потом. Ну затянутые люди и правил не знают.

Не всем и не всегда хочется конфликтовать на дороге с де***. де*** могут просто побибикать, могут просто поморгать фарами, а могут и создать аварийную ситуацию пытаясь научить понятиям лоха который мешает им жить.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:05

  vitaliy_berdinskikh написав:
  SMOKE написав:Таким бибикалов я вообще просто стою и игнорю и нарочито медленно еду на зеленый потом. Ну затянутые люди и правил не знают.

Не всем и не всегда хочется конфликтовать на дороге с де***. де*** могут просто побибикать, могут просто поморгать фарами, а могут и создать аварийную ситуацию пытаясь научить понятиям лоха который мешает им жить.

Конфликтовать - это матом обложить или палец показать бибикале. Я просто выполняю правила дорожного движения, независимо от желаний и от того, как это мешает всяким неадекватам.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:17

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

  SMOKE написав:Водятел в данном случае вы, так как не просчитываете дорожную ситуацию. Если вам прямо, кто ж едет в крайнем левом до самого перекрестка да ещё в плотном потоке?! Ясно ведь, что кто-то впереди пойдет налево с большой вероятностью. Ещё на прошлом- позапрошлом перекрестке нужно перестроится во второй ряд или вообще в нем все время ехать. Это с опытом приходит.

Сначала включаем мозг и глаза, потом внимательно перечитываем моё сообщение еще раз - где я написал, что я стою и жду, пока этот водятел повернёт ? Я всегда держу дистанцию, которая мне позволит выпрыгнуть даже из плотного потока - это называется опыт, которого у меня за 20-ть лет городской (!) каждодневной (!) езды выше крыши.
А вот тех, кто сидел у водятла на бампере и потом его оббибикивают - тех реально жалко. PS: И не надо корчить из себя умника - выглядит жалко.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:30

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

  SMOKE написав:Конфликтовать - это матом обложить или палец показать бибикале

А если он тебе покажет палец или вытормозиться? Тебе нужны такие приключения, считаешь себя Чакнорисом?
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:39

Re: МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто.

К слову о легкости распознавания сигналов.

Встретил сегодня Малибу, этот бюджетный тачан бюджетен настолько что у него один фонарь выполняет все три функции: габарита, стопа, поворота. "Мигание" поворота реализовано через возврат на режим габарита и повторное включение стопа.

Конечно когда ты прямо сзади издалека подъезжаешь то время догадаться что то не лампочка шалит, а поворот мигает. Но я догнал его на выезде из парковки и понять, и даже четко увидеть мигание дальнего от меня фонаря было сложно. В то время как мигание нормального поворотника считывается за доли секунды - достаточно лишь увидеть включенный фонарь.

К слову я был не один такой - слева американца объехал другой водитель и повернул направо (малибу поворачивал налево) потому что по всей видимости тоже не понял почему американец стоит и никуда не едет хотя поворот направо был возможен.
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