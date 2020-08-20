МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...

Додано: Суб 29 сер, 2020 22:39

К слову о легкости распознавания сигналов.



Встретил сегодня Малибу, этот бюджетный тачан бюджетен настолько что у него один фонарь выполняет все три функции: габарита, стопа, поворота. "Мигание" поворота реализовано через возврат на режим габарита и повторное включение стопа.



Конечно когда ты прямо сзади издалека подъезжаешь то время догадаться что то не лампочка шалит, а поворот мигает. Но я догнал его на выезде из парковки и понять, и даже четко увидеть мигание дальнего от меня фонаря было сложно. В то время как мигание нормального поворотника считывается за доли секунды - достаточно лишь увидеть включенный фонарь.



К слову я был не один такой - слева американца объехал другой водитель и повернул направо (малибу поворачивал налево) потому что по всей видимости тоже не понял почему американец стоит и никуда не едет хотя поворот направо был возможен.