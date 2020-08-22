МВС вирішило спростити процедуру ввезення вживаних авто...

Додано: Нед 30 сер, 2020 15:09

vitaliy_berdinskikh написав: SMOKE написав: Конфликтовать - это матом обложить или палец показать бибикале Конфликтовать - это матом обложить или палец показать бибикале

А если он тебе покажет палец или вытормозиться? Тебе нужны такие приключения, считаешь себя Чакнорисом? А если он тебе покажет палец или вытормозиться? Тебе нужны такие приключения, считаешь себя Чакнорисом?

Вы что-то не дочитали. Я написал, как действую я- спокойно стою и игнорю бибикалу, еду только на зеленый. Чакнорисом себя не считаю и рукоприкладства в 21 веке считаю дичью. От особо упоротых есть баллончик с газом в бардачке для элементарной защиты. Привентивно, спасибо матушке природе, от наездов спасают мои габариты и спортивное сложение. Никто ж не знает, что я добрый и спокойный интеллигент- и никогда не лезу в драку. Ничего хорошего в драке нет для обеих сторон всегда, кроме неприятностей.Балончик рекомендую, кстати. У друга детства был неприятный случай. Ночью ехал, неадекват подрезал и перегородил дорогу. Вышел к нему, орет матом, ударил в водительское стекло кулаком- друг открыл и сразу струёй в лицо из балончика. Смесь сразу подействовала. Кум тоже добряк, но тут был на взводе из- за такого. Врезал нагой между ног со всей дури и протащил воюющего му*** по асфальту до тротуара, чтобы не сбили машины. Чуваку было вообще уже не до него. Когда отьезжал- тот все ещё катался по асфальту.Не сторонник методов- но уверен- чувак уже никогда и никого не останавливает и не быкует.