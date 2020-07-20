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Hyundai показав мінікар
без мотора для Європи

Hyundai показав мінікар без мотора для Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:57

Hyundai показав мінікар без мотора для Європи

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai показала зображення-тизер невеликого автомобіля, у якого немає мотора. Він відноситься до своєрідного класу «Мильниця» (Soapbox).

Дивися повний текст Hyundai показав мінікар без мотора для Європи.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:57

Один вопрос. Накуя?
summacut
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