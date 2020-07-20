|
|
Hyundai показав мінікар без мотора для Європи
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai показала зображення-тизер невеликого автомобіля, у якого немає мотора. Він відноситься до своєрідного класу «Мильниця» (Soapbox).
Дивися повний текст Hyundai показав мінікар без мотора для Європи
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90010
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:57
Один вопрос. Накуя?
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1683
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор