|
|
Понад 200 ошуканих інвесторів отримають квартири в Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:10
Пропонуємо до обговорення:
У Києві добудують заморожений з 2004 року житловий об'єкт на Мінському масиві.
Дивися повний текст Понад 200 ошуканих інвесторів отримають квартири в Києві
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90010
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор