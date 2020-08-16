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Понад 200 ошуканих інвесторів
отримають квартири в Києві

Понад 200 ошуканих інвесторів отримають квартири в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:10

Понад 200 ошуканих інвесторів отримають квартири в Києві

Пропонуємо до обговорення:
У Києві добудують заморожений з 2004 року житловий об'єкт на Мінському масиві.

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