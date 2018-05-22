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Держгеонадра виставляє
найперспективніший нафтогазовий лот

Держгеонадра виставляє найперспективніший нафтогазовий лот
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:26

Держгеонадра виставляє найперспективніший нафтогазовий лот

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Держгеонадр Роман Опімах в соціальній мережі Facebook.

Дивися повний текст Держгеонадра виставляє найперспективніший нафтогазовий лот.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 14:26

Продавать в кризис - это так "выгодно" для государства!
Галина441
 
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