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Ціна на газ в Україні, як і
раніше, визначається за...

Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:59

Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за формулою \"хаб+\", - Вітренко.
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