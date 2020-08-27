Про це повідомив колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за формулою \"хаб+\", - Вітренко.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:59
Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за формулою \"хаб+\", - Вітренко.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:32
Украина - богатая страна!
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