Про це повідомив колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за формулою \"хаб+\", - Вітренко.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:59
Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за формулою \"хаб+\", - Вітренко.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:32
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:10
Какой борец за правду! И глаза какие честные! Уволили бедняжку из Нафтогаза за борьбу с Газпромом. Да с такими упоротыми идиотами никто на одном гектаре гадить не станет, не то что за стол переговоров садиться. А кто выгодополучатель? Неужто не Нафтогаз? Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет.
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:12
Эта зима принесёт "европейские цены" на газ.
И если в прошлом году была возможность застраховаться приобретая по летним ценам, то в этом году - будет "интересно".
Одна надежда на тёплую зиму.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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