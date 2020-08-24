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Ціна на газ в Україні, як і
раніше, визначається за...

Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:59

Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за формулою \"хаб+\", - Вітренко.
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Хаб+мама+андрюша.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:10

Какой борец за правду! И глаза какие честные! Уволили бедняжку из Нафтогаза за борьбу с Газпромом. Да с такими упоротыми идиотами никто на одном гектаре гадить не станет, не то что за стол переговоров садиться. А кто выгодополучатель? Неужто не Нафтогаз? Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:12

Эта зима принесёт "европейские цены" на газ.
И если в прошлом году была возможность застраховаться приобретая по летним ценам, то в этом году - будет "интересно".
Одна надежда на тёплую зиму.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:04

Цена определяется по формуле "хап+"
tvd4
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