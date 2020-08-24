Ціна на газ в Україні, як і раніше, визначається за...

Додано: Суб 29 сер, 2020 13:12

Эта зима принесёт "европейские цены" на газ.

И если в прошлом году была возможность застраховаться приобретая по летним ценам, то в этом году - будет "интересно".

Одна надежда на тёплую зиму.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.