RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін підвищив
зарплати бюджетникам

Кабмін підвищив зарплати бюджетникам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:20

Кабмін підвищив зарплати бюджетникам

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін підвищив посадові оклади працівникам бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 вересня.

Дивися повний текст Кабмін підвищив зарплати бюджетникам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90016
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:20

Зе обещал же по 4.000 долларов, а не гривен. Что за развод!?
lugansk-kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 26.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий... 1, 2
R2 » Сер 26 сер, 2020 21:20
13 537
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 23:26
Амвросий
З 1 вересня медикам підвищать зарплати — очільник МОЗ
R2 » П'ят 19 чер, 2020 11:56
6 771
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 22:21
oancutina
Кабмін схвалив приватизацію "Нафтогазу" і "Укрпошти"
R2 » Сер 26 сер, 2020 17:31
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 17:32
sergey_mo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.