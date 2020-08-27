Кабмін підвищив посадові оклади працівникам бюджетної сфери у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати з 1 вересня.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:20
Кабмін підвищив зарплати бюджетникам
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Дивися повний текст Кабмін підвищив зарплати бюджетникам.
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