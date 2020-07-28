Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому закрили кордони України для іноземців на день раніше.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:58
У Кабміні пояснили, чому закрили кордони України для...
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Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому закрили кордони України для іноземців на день раніше.
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