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У Кабміні пояснили, чому
закрили кордони України для...

У Кабміні пояснили, чому закрили кордони України для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:58

У Кабміні пояснили, чому закрили кордони України для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Дивися повний текст У Кабміні пояснили, чому закрили кордони України для іноземців на день раніше.
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