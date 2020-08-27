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Уряд планує встановити щомісячні
доплати в 500 гривень...

Уряд планує встановити щомісячні доплати в 500 гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:58

Уряд планує встановити щомісячні доплати в 500 гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Проєкт акту направлений на погодження профспілок.

Дивися повний текст Уряд планує встановити щомісячні доплати в 500 гривень деяким пенсіонерам.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:58

Все пенсионеры ликуя перекрестились!)
vovanchikkvg
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 23:13

Здесь нищие молятся,молятся на...Что их нищета гарантирована.
Scotch
 
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