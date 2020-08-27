Проєкт акту направлений на погодження профспілок.
Дивися повний текст Уряд планує встановити щомісячні доплати в 500 гривень деяким пенсіонерам.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:58
Уряд планує встановити щомісячні доплати в 500 гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд планує встановити щомісячні доплати в 500 гривень деяким пенсіонерам.
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