Про це Кличко заявив під час онлайн-конференції "Яким ми бачимо Київ".
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли Київ має увійти до ТОП-100 міст світу.
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:06
Кличко повідомив, коли Київ має увійти до ТОП-100 міст світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко повідомив, коли Київ має увійти до ТОП-100 міст світу.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:06
Віталій, до яких пір триватимуть незаконні будівництва в столиці?
На Воскресенській 2а - вже два тижні місцеві жителі протестують проти незаконного будівництва висотками. Реакції від мера - не чути.
Чи є в Києві взагалі міська влада і мер міста, який працює в інтересах киян ?! Як можна взагалі в цивілізованій країні забудовувати житлом промислову територію, яку Київрада не виділяла для будівництва висоток?
Місцеві жителі захищають своє право на комфортне життя!
Ми потребуємо доступної школи і доступного дитячого садочка, ми втомилися терпіти байдуже ставлення чиновників і хаотичну незаконну забудову міста!
Чому в столиці, в 21 столітті, біля наших будинків орудують тітушки, чому ми бачимо повне ігнорування законів?
Коли мер нарешті відреагує?
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