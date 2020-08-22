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Кличко повідомив, коли Київ має
увійти до ТОП-100 міст світу

Кличко повідомив, коли Київ має увійти до ТОП-100 міст світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:06

Кличко повідомив, коли Київ має увійти до ТОП-100 міст світу

Пропонуємо до обговорення:
Про це Кличко заявив під час онлайн-конференції "Яким ми бачимо Київ".

Дивися повний текст Кличко повідомив, коли Київ має увійти до ТОП-100 міст світу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:06

Віталій, до яких пір триватимуть незаконні будівництва в столиці?
На Воскресенській 2а - вже два тижні місцеві жителі протестують проти незаконного будівництва висотками. Реакції від мера - не чути.

Чи є в Києві взагалі міська влада і мер міста, який працює в інтересах киян ?! Як можна взагалі в цивілізованій країні забудовувати житлом промислову територію, яку Київрада не виділяла для будівництва висоток?
Місцеві жителі захищають своє право на комфортне життя!
Ми потребуємо доступної школи і доступного дитячого садочка, ми втомилися терпіти байдуже ставлення чиновників і хаотичну незаконну забудову міста!
Чому в столиці, в 21 столітті, біля наших будинків орудують тітушки, чому ми бачимо повне ігнорування законів?
Коли мер нарешті відреагує?
veloxtreme
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