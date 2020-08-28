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Finance.ua: Що таке ОСЦПВ

Finance.ua: Що таке ОСЦПВ
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:44

Finance.ua: Що таке ОСЦПВ

Пропонуємо до обговорення:
І як воно працює
Наздогнали «Рендж Ровер» на своєму «Деу Ланосі» і не знаєте, чи вистачить грошей від продажу вашої машини на ремонт чужого бампера? Щоб водії не ставили собі подібних запитань, держава зобов'язала їх раз на рік купувати страхові поліси ОСЦПВ.

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D2
 
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