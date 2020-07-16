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Меркель не зупинить будівництво
"Північного потоку - 2"

Меркель не зупинить будівництво "Північного потоку - 2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:39

Меркель не зупинить будівництво "Північного потоку - 2"

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє finanzen.ch, позицію офіційного Берліна висловила на щорічній літній прес-конференції канцлер Ангела Меркель.

Дивися повний текст Меркель не зупинить будівництво \"Північного потоку - 2\".
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:39

Анжеле, Путину и Лукашенко, нужно жить вместе. На необитаемом острове.
122kiev
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:55

Як то кажуть, європейські цінності це добре, але гроші не пахнуть.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:25

Весь мир с нами. Только он, к сожалению, ещё не в курсе :)
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 10:37

Можно по этому поводу еще пару раз попрыгать. Мы же этого хотели. И сейчас белорусов к этому подтягивают.
p_a_l
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