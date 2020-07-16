Як повідомляє finanzen.ch, позицію офіційного Берліна висловила на щорічній літній прес-конференції канцлер Ангела Меркель.
Дивися повний текст Меркель не зупинить будівництво \"Північного потоку - 2\".
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:39
Меркель не зупинить будівництво "Північного потоку - 2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Меркель не зупинить будівництво \"Північного потоку - 2\".
Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:39
Анжеле, Путину и Лукашенко, нужно жить вместе. На необитаемом острове.
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:25
Весь мир с нами. Только он, к сожалению, ещё не в курсе
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Нед 30 сер, 2020 10:37
Можно по этому поводу еще пару раз попрыгать. Мы же этого хотели. И сейчас белорусов к этому подтягивают.
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