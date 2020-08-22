RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль розповів, коли
запрацюють дитячі садки

Шмигаль розповів, коли запрацюють дитячі садки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 02:30

Шмигаль розповів, коли запрацюють дитячі садки

Пропонуємо до обговорення:
Дитячі садки в Україні відкриють згідно з планом поетапного виходу з карантину, коли буде відновлено роботу міжміського та приміського транспорту.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, коли запрацюють дитячі садки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90017
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко повідомив, коли Київ має увійти до ТОП-100 міст світу
R2 » П'ят 28 сер, 2020 19:06
1 50
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:06
veloxtreme
Шмигаль назвав суму "доступних" кредитів для бізнесу до...
R2 » Чет 27 сер, 2020 10:35
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 10:35
d_s_n
Шмигаль: Кожен регіон повинен мати власний авіаційний...
R2 » П'ят 21 сер, 2020 15:35
4 191
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 08:07
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.