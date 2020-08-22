Дитячі садки в Україні відкриють згідно з планом поетапного виходу з карантину, коли буде відновлено роботу міжміського та приміського транспорту.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, коли запрацюють дитячі садки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 сер, 2020 02:30
Шмигаль розповів, коли запрацюють дитячі садки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль розповів, коли запрацюють дитячі садки.
Додано: Суб 29 сер, 2020 02:30
С самого начала в садике стали уделять большее внимание детям и их здоровью. Не пускали даже при малейших симптомах заболевания, не то, что было, когда мы в гос.садик ходили, где кашляющих водили. Наш садик с маленькими группами, я такой искал тут
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|