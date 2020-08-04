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Будівельні роботи в аеропорту
Дніпра розпочнуться у...

Будівельні роботи в аеропорту Дніпра розпочнуться у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:12

Будівельні роботи в аеропорту Дніпра розпочнуться у...

Пропонуємо до обговорення:
Будівельні роботи в аеропорту Дніпра, де планується побудувати злітно-посадкову смугу та термінал, розпочнуться у вересні після проведення усіх необхідних тендерних процедур.

Дивися повний текст Будівельні роботи в аеропорту Дніпра розпочнуться у вересні - Зеленський.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:12

Может сначала дороги а потом аэропорт с вип залом? Там только одна дорога сделана запорож- днепр, а остальные Никополь марганец Томаковка ... Так в любое село сверны - дорог нет
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