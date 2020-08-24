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Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплат,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 сер, 2020 09:23
Пропонуємо до обговорення:
Розрив між рівнем життя поляків та українців зростає відколи Польщу прийняли до ЄС.
Дивися повний текст Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплат, пенсій та ВВП (інфографіка)
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