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Наскільки поляки багатші за
українців: рівень зарплат,...

Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплат,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:23

Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплат,...

Пропонуємо до обговорення:
Розрив між рівнем життя поляків та українців зростає відколи Польщу прийняли до ЄС.

Дивися повний текст Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплат, пенсій та ВВП (інфографіка).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 10:52

Кто составлял эти графики? Сумма той же минимальной зарплаты меньше в четыре раза, а по графику в два. И так везде
ikudinow
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:23

Ще з даними в порівняннях можна змиритися, а висновок, ...ні не буду ображати виклавшого матеріал, хоча він заслуговує, бо якраз через таких аналітиків і експертів, що не помічають корупції, продажності, ЗРАДИ національних інтересів владою і людей, які "кліпають очима і думають, що може так і треба"(шевченкове), країна на очах розпадається. Бо, поляки використовують американос для свого збагачення і зростання, а ми для їхнього і зради своїх інтересів. Поляки нікому не позволять собою управляти, а ми 100% маріонетки, що гіршого прикладу в світі не найти. І тут ще можна писати і писати, та кому - мудрий і так все розуміє, а ... Тут найганебніше - коли заради 30 срібняків ми продаємось і дуримо подібними статтями і висновками своїх же людей, а поляки такого ніколи не зроблять, бо вони гонорові і мають достойність!
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:53

providnyk Ти дійсно сам віриш в те, що написав? в кожному реченні лозунги, алегорії і перебільшення. Коли ж ви скиглити перестанете? Знаєш корупціонера котрий наживається на чужих бідах - піди і вбий його, думаєш поляки чесні і не продажні, нема корупції - бери книжку, і читай історію. Роби що можеш, кожен на своєму місці, бо держава це кожен із вас, а не якісь там міфічні корупціонери з новин. Подивись хто при владі на місцях, в районах, яка в них освіта, цінності, поцікався як вони живуть, подумай навіщо їх туди обрав, і зрозумієш чому ми всі так добре живемо.
simsurfs
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 20:26

Секрет успеха Польши прежде всего в том,что у них не воровская экономика,как у нас.Воровская экономика развиваться не может. :evil:
Scotch
 
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