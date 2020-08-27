Розрив між рівнем життя поляків та українців зростає відколи Польщу прийняли до ЄС.
Дивися повний текст Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплат, пенсій та ВВП (інфографіка).
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Додано: Суб 29 сер, 2020 09:23
Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплат,...
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Дивися повний текст Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплат, пенсій та ВВП (інфографіка).
Додано: Суб 29 сер, 2020 10:52
Кто составлял эти графики? Сумма той же минимальной зарплаты меньше в четыре раза, а по графику в два. И так везде
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:23
Ще з даними в порівняннях можна змиритися, а висновок, ...ні не буду ображати виклавшого матеріал, хоча він заслуговує, бо якраз через таких аналітиків і експертів, що не помічають корупції, продажності, ЗРАДИ національних інтересів владою і людей, які "кліпають очима і думають, що може так і треба"(шевченкове), країна на очах розпадається. Бо, поляки використовують американос для свого збагачення і зростання, а ми для їхнього і зради своїх інтересів. Поляки нікому не позволять собою управляти, а ми 100% маріонетки, що гіршого прикладу в світі не найти. І тут ще можна писати і писати, та кому - мудрий і так все розуміє, а ... Тут найганебніше - коли заради 30 срібняків ми продаємось і дуримо подібними статтями і висновками своїх же людей, а поляки такого ніколи не зроблять, бо вони гонорові і мають достойність!
Додано: Суб 29 сер, 2020 16:53
providnyk Ти дійсно сам віриш в те, що написав? в кожному реченні лозунги, алегорії і перебільшення. Коли ж ви скиглити перестанете? Знаєш корупціонера котрий наживається на чужих бідах - піди і вбий його, думаєш поляки чесні і не продажні, нема корупції - бери книжку, і читай історію. Роби що можеш, кожен на своєму місці, бо держава це кожен із вас, а не якісь там міфічні корупціонери з новин. Подивись хто при владі на місцях, в районах, яка в них освіта, цінності, поцікався як вони живуть, подумай навіщо їх туди обрав, і зрозумієш чому ми всі так добре живемо.
Додано: Суб 29 сер, 2020 20:26
Секрет успеха Польши прежде всего в том,что у них не воровская экономика,как у нас.Воровская экономика развиваться не может.
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