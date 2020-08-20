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У Фінляндії хочуть
скоротити робочий день

У Фінляндії хочуть скоротити робочий день
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:23

У Фінляндії хочуть скоротити робочий день

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін назвала скорочення восьмигодинного робочого дня до шести годин одним зі своїх пріоритетних завдань.

Дивися повний текст У Фінляндії хочуть скоротити робочий день.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:23

Где-то читал, что человек продуктивно работает примерно половину 8-часового рабочего дня. Остальное время кофеёк, чятики да подглядывание на часы. Речь об планктоне, который выполняет работу по плану, не связан с обслуживанием в режиме реального времени и т.п.
summacut
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