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У Німеччині ввели штраф за
відсутність маски у розмірі...

У Німеччині ввели штраф за відсутність маски у розмірі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:59

У Німеччині ввели штраф за відсутність маски у розмірі...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ФРН погодив єдині на усій території країни заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Дивися повний текст У Німеччині ввели штраф за відсутність маски у розмірі 50 євро.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:00

жаль что в Германии всего одна адекватная федеральная земля...
Тракторист
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