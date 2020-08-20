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У Німеччині ввели штраф за відсутність маски у розмірі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:59
Пропонуємо до обговорення:
Уряд ФРН погодив єдині на усій території країни заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням коронавірусу.
Дивися повний текст У Німеччині ввели штраф за відсутність маски у розмірі 50 євро
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Додано: Нед 30 сер, 2020 10:38
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