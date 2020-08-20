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Водіїв автобусів та вантажівок хочуть змусити знову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 сер, 2020 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України запропонувало внести зміни в порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів.
Дивися повний текст Водіїв автобусів та вантажівок хочуть змусити знову здавати на посвідчення
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R2
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Додано: Суб 29 сер, 2020 14:04
Очередной коррупционный манёвр от мвс,как и все предыдущие.По сути бред,по целям мвс огромное бабло.Зеленский сколько можно терпеть эту вертикаль в мвс?
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sena_2008atp
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Додано: Суб 29 сер, 2020 14:52
Клоуны вообше оторвались от жизни никогда не поверю что они не знают про торговлю правами в автошколах и как проходит ТО общественный тр
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l4567
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Додано: Нед 30 сер, 2020 10:28
sena_2008atp написав:
Зеленский сколько можно терпеть эту вертикаль в мвс?
Проснитесь.
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Нед 30 сер, 2020 10:33
l4567 написав:
Клоуны вообше оторвались от жизни никогда не поверю что они не знают про торговлю правами в автошколах и как проходит ТО общественный тр
Все они знают. Им побыстрому нужно урвать денег. Каждый на своих местах и каждый рвет как может. Даже заказуху оплачивают не налом, а возможностью урвать у государства и отнять у частников. Чтобы было - эти рученьки ничего не кралы. Они сами страну разворовали а он тут не при делах. Его величество больше крыша иностранного агента волнует. Вы что этого не видите.
Зе-Чмо
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